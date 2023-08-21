Подмосковье 21 августа 2023, 13:55 Более 250 тысяч человек посетили рестораны проекта «Завтрак в Подмосковье» Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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С начала июня более 250 тысяч человек побывали рестораны проекта «Завтрак в Подмосковье». Об этом сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

«Проект, направленный на развитие гастротуризма в регионе, объединил рестораны и кафе Московской области. Предприниматели разработали специальные утренние сет-меню из нескольких блюд, приобрести которые можно по цене от 199 рублей», — рассказал Филимонов.

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Чаще всего гости заказывали блюда из яиц, например, яичницу-глазунью и омлет. На втором месте по популярности оказались каши как с добавками и без них, такие как овсяная, рисовая и мультизлаковая. Завершают тройку лидеров блины с начинками и топпингами.

Гостям предлагают круассаны, тосты, сырники, овощные салаты, брускетты, драники, сэндвичи и бельгийские вафли. Участников проекта можно определить по специальной наклейке. Их отметили на интерактивной карте туристического портала.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода. Наблюдается увеличение выручки в промышленности, логистике, финансовом секторе.

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