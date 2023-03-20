Подмосковье 20 марта 2023, 16:46 Более 250 спортсменов приняли участие в турнире по самбо в Мытищах

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Турнир по самбо памяти Тихомирова прошел в Мытищах. Участие в соревнованиях приняли более 250 юных спортсменов из четырех регионов России.

Самбисты боролись за награды в 30 весовых категориях.

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«Вы носители этих традиций, продолжатели. Я уверена, что среди вас будут спортсмены, которые будут завоевывать высокие звания, прославлять нашу великую страну», — отметила на турнире глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

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Победителям соревнований вручили грамоты и медали, а набравшие больше всего очков команды получили кубки.

«Пройдя через воспитание, ребята становятся более коммуникабельными, более выносливыми. И видно по этим мальчишкам, которые сегодня будут бороться. Они маленькие, они юные, но они уже личности», — сказал президент Федерации самбо Московской области Сергей Фомкин.

Вместе с соревнованиями прошло первое заседание общественного совета проекта «Za самбо». В ходе встречи московское областное региональное отделение партии «Единая Россия» и Федерация самбо Московской области подписали соглашение о сотрудничестве.

«Самбо будет включено в модуль уроков физкультуры, а также потребности вида спорта будут учитываться и при капитальном ремонте, реконструкции и строительстве новых общеобразовательных учреждений», — сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

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