Подмосковье 21 февраля 2023, 12:24 Более 250 спортсменов Богородского округа приняли участие в забеге «Лыжня в Орешнике»

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Спортивный праздник «Лыжня в Орешнике» прошел в Богородском округе. Гонка собрала более 250 участников. Глава округа Игорь Сухин отметил, что работы по благоустройству лесопарковой зоны «Орешник» продолжатся.

«Лыжня в Орешнике» прошла в Богородском округе впервые. Подобные спортивные праздники для любителей, профессионалов и ветеранов спорта теперь будут проводить в лесном массиве каждый год.

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«На восстановление „Орешника“ есть большой запрос от местных жителей. Они любят это место, ходят сюда гулять, дышать свежим воздухом, кататься на лыжах. Мы общаемся с инициативной группой и знаем об их пожеланиях по дальнейшему благоустройству этой лесопарковой зоны. Отрадно, что люди отмечают улучшения. Но мы знаем, над чем еще надо работать, продолжим трудиться в этом направлении», — отметил глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

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Активисты в прошлом году обратились к депутату Госдумы Амиру Хамитову с просьбой восстановить лыжную трассу. Лесопарковую зону «Орешник» тщательно подготовили к мероприятию — расчистили от зарослей, приподняли и расширили грунт.

«Сегодня открываем замечательное место — возрожденный „Орешник“. <...> Благодарен всем нашим активистам, которые все сделали, главе и его команде», — сказал депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Амир Хамитов.

Для участников лыжни построили три трассы на один, три и пять километров.

«Еще год назад мы только планировали с инициативной группой провести это замечательное мероприятие, и вот сегодня мы здесь счастливые, я вижу на лицах улыбки. <…> Нам есть что улучшать в этом замечательном лесном массиве», — отметил заместитель главы Богородского городского округа Константин Бакшеев.

Спортивный праздник в лесопарке объединил любителей зимнего вида спорта всех возрастов. Самым юным участником «Лыжни в Орешнике» стал четырехлетний Федор Воробьев. Год назад он впервые встал на лыжи, тогда мальчик вместе с родителями и братьями участвовал в лыжной гонке в Электростали. К новому забегу Воробьевы готовились всей семьей.

«Мы готовились к этому празднику. Приходили заранее с Федей, пробовали трассу. <…> Я засекала вообще за сколько мы ее проходим, потому что думали, что будем всех задерживать, пока он дойдет», — рассказала участница «Лыжни в Орешнике» Александра Воробьева.

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