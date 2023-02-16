Подмосковье 16 февраля 2023, 11:00 Более 250 сирот обрели семью в Подмосковье с начала года

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С начала года приемные родители Подмосковья приняли на воспитание 252 ребенка. Для поддержки таких семей предусмотрена выплата — ее ежегодный размер составляет 42 тысячи рублей.

В Министерстве социального развития Московской области отметили, что перед усыновлением приемные родители проходят подготовку в одной из 75 специальных школ региона.

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«В Подмосковье нет детских домов. И работа по усыновлению выстроена так, что большинство детей устраиваются в приемную семью сразу или находятся в семейном центре не больше двух месяцев», — сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

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Она также подчеркнула, что каждую приемную семью курирует представитель органов опеки и психолог. Они готовы помочь родителям в решении любых вопросов.

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