Более 250 самозанятых из Подмосковья посетили форум, посвященный индустрии красоты

В Московской области прошел форум для самозанятых, посвященный индустрии красоты. В нем приняли участие более 250 жителей региона. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Форум для самозанятых «Красивое дело: топ тренды индустрии красоты» прошел в Одинцове. Мероприятие организовало Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Перед участниками выступили спикеры, которые поделились опытом в сфере индустрии красоты. Среди гостей были бизнес-тренеры, блогеры, маркетологи и стилисты. Все желающие смогли задать докладчикам вопросы о ведении бизнеса в индустрии красоты.

Для посетителей форума организовали мастер-классы. Во время выступлений спикеры рассказали о плюсах специального налогового режима для самозанятых.

«Статус самозанятого быстро набрал популярность. Это максимально простой предпринимательский формат с точки зрения юридического оформления и ведения бухгалтерии. Он удобен для широкого круга предпринимателей, а также позволяет начать вести свое дело даже тем, у кого уже есть работа. Мы со своей стороны поддерживаем такие предпринимательские инициативы и готовы содействовать в создании эффективного бизнеса самозанятых», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что ведомство организует различные обучающие форумы и модули в разных сферах деятельности самозанятых. Программами поддержки уже воспользовались свыше 500 жителей Подмосковья.

Зиновьева напомнила, что в Подмосковье продолжают организовывать бесплатные спецкурсы для самозанятых из шести обучающих программ: «Риелторы 2021», «Школа кондитера», «Обучу онлайн», «Бьюти индустрия», «Академия шитья» и «Школа дизайна интерьера».

На всех этих мероприятиях опытные предприниматели рассказывают начинающим бизнесменам, как начать свое дело, как повысить качество оказываемых услуг и продвинуть свой товар. А представители власти Подмосковья рассказывают о статусе самозанятого и разъясняют все нюансы работы предпринимателей.

Всю необходимую информацию для самозанятых в Московской области можно узнать по телефону горячей линии поддержки бизнеса 0150.