Подмосковье 26 декабря 2022, 13:05 Более 250 проверок капремонта тепловых сетей совершили в 2022 году

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Сотрудники Управления технического надзора капитального ремонта контролируют работы на 7 объектах капитального ремонта и строительства тепловых сетей Подмосковья. В текущем году они совершили более 250 выездов на стройки.

Министр жилищно-коммунального хозяйства московской области Антон Велиховский заявил, что сотрудники технадзора контролировали в 2022 году капитальный ремонт наружных тепловых сетей в Богородском округе, капремонт сетей водоснабжения в Лосино-Петровском округе, а также реконструкцию тепловых сетей в городе Щелково.

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Отмечается, что работы по капитальному ремонту полностью выполнены в деревнях Авдотьино и Затишье, а также в поселках Новостройка и Демонстрационный Богородского городского округа. Работы в деревне Осеево Лосино-Петровского округа завершатся к концу 2023 года.

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Специалисты технадзора на протяжении 6 лет ежедневно сопровождают объекты строительства по всем округам Московской области. Капитальный ремонт и строительство тепловых сетей проводятся в множество этапов, каждый из которых имеет важное значение для готовой конструкции. Работы реализуются в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018–2026 годы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Солнечногорске в 2023 году появятся 4 новые котельные. Данные объекты помогут снять нагрузку с уже действующих конструкций.

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