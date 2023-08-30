Подмосковье 30 августа 2023, 17:12 Более 250 проверок качества строительного бетона провели в Подмосковье с начала года Главгосстройнадзор МО

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В 2023 году подведомственная Главгосстройнадзору Подмосковья лаборатория «Мособлстройцнил» провела более 250 проверок фактического класса бетона, который используют в регионе при строительстве зданий. Чаще всего эксперты обращали внимание на качество материала для жилых домов, школ и детских садов.

Преимущественно в Подмосковье для строительства ЖК и образовательных учреждений применяют бетон класса В25. Также материал используют для заливки площадок на летной полосе аэродромов.

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В Главгосстройнадзоре добавили, что сегодня бетон является вторым по популярности материалом в мире после воды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 30 новых школ и 25 детских садов 1 сентября.

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