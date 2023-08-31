Подмосковье 31 августа 2023, 09:27 Свыше 250 помещений за рубль подготовили для предпринимателей в Подмосковье Unsplash

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Новые объекты стали доступны предпринимателям Подмосковья по программе «Недвижимость за 1 рубль», инициированной губернатором Андреем Воробьевым. В базе данных уже более 250 помещений.

«На инвестиционной карте Московской области есть информация о более 250 объектах, доступных по программе „Недвижимость за 1 рубль“, и этот перечень постоянно обновляется. Наибольшее число помещений и зданий бизнес может получить в городском округе Богородский — на выбор 37 объектов», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

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В Пушкинском округе к услугам бизнеса 26 помещений, в Люберцах — 21. В других городских округах тоже есть из чего выбрать.

Программа «Недвижимость за 1 рубль» предусматривает льготную ставку аренды. При износе объекта менее 80% стоимость будет равна налогу на имущества, а если износ более 80% — плата за пользование недвижимостью составит один рубль за один квадратный метр в год. При этом срок льготной аренды помещения составляет до 10 лет, а здания — до 15 лет.