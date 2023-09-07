Подмосковье 07 сентября 2023, 14:03 Более 250 персонажей мультфильмов представили на анимационной выставке в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Анимационная выставка прошла в Доме детского творчества в Химках. Ее приурочили к 87-летию «Союзмультфильма». Работы для выставки отбирали среди участников конкурса «Мир анимации — путешествие в мир доброты».

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

«Цель выставки — показать, какие творческие работают педагоги, совместно с родителями и, конечно, наши замечательные дети. Ребята активно принимали участие в этой выставке, и мы бы хотели показать, какие у нас живут люди в Химках», — рассказала методист Центра профессионального развития при управлении по образованию городского округа Химки Валентина Жадова.

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Победителям конкурса «Мир анимации — путешествие в мир доброты» вручили грамоты и подарки, а лучшие игрушки отправят в детские сады.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru можно найти информацию обо всех культурных событиях Подмосковья. С его помощью можно забронировать номер или спланировать маршрут выходного дня.

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