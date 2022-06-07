Более 250 проверок ремонта детсадов Подмосковья провели в мае

Сотрудники Министерства ЖКХ Московской области провели 252 выезда для проверок хода капитального ремонта в детских садах.

Чаще всего проверяли детский сад № 4 «Семицветик» в городе Ивантеевка, по адресу: улица Хлебозаводская, дом 47а. Сейчас там проводятся демонтажные и отделочные работы. На одной из проверок специалисты отметили, что штукатурные работы стен ведутся с нарушением технологии. Подрядчику указали на несоответствие качества работ и выписали акт о нарушениях. На исправление замечания подрядной организации дали три рабочих дня.

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Министерство ЖКХ Московской области продолжит осуществлять пристальный строительный контроль за капитальным ремонтом детских садов региона.

«В 2022 году на территории Подмосковья начался капитальный ремонт 24 детских садов. 18 обновленных учреждений откроются уже к 1 сентября текущего года, оставшиеся шесть — в 2023 году», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Специалисты ГБУ МО «УТНКР» проводят регулярные выезды для контроля за строительными работами в детских садах в Воскресенском, Дзержинском, Дмитровском, Домодедовском, Зарайском, Истринском, Подольском, Пушкинском округах Подмосковья.

Ремонт общеобразовательных школ проводится в рамках государственной программы «Образование Подмосковья».