Более 250 онлайн-камер следят за капремонтом в Подмосковье

В Московской области установили более 250 камер для наблюдения за ходом работ по капремонту многоквартирных домов.

Установка камер обязательна для всех подрядных организаций Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Установка камер необходима при производстве работ по капитальному ремонту кровель и фасадов на территории Московской области.

Это условие не требует никаких затрат со стороны жителей многоквартирных домов. Ознакомиться с перечнем адресов, на которых установлены камеры можно на интернет-портале Фонда капитального ремонта Московской области в Разделе «Карта».

«На сегодняшний день видеонаблюдение — это отличное средство визуализации контроля для общественности. Любой желающий может следить за всеми этапами работ через интернет из любой точки мира», — отметил Антон Велиховский, Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Видеонаблюдение позволяет вывести на новый уровень общественный контроль за программой выполнения работ. Кроме того, это помощь руководителям проектов Центра Управления Проектами Фонда. Так проще отслеживать ход работ, контролировать соблюдение сроков и предотвращать нарушения при производстве работ из офиса на видеостене, на которой отображаются все объекты в режиме онлайн.

«Жители Подмосковья уже оценили эффективность данной инициативы. Сервисом активно пользуются жители и председатели советов домов. Фиксировать нарушения стало гораздо легче, а все недочеты устраняются в считанное время», — уверен Валерий Николов, генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области.

Самая масштабная программа в Российской Федерации по капитальному ремонту, в которую включено более 44 тысяч многоквартирных домов, реализуется в Подмосковье. Планы капитального ремонта рассчитаны до 2049 года.

Ознакомиться с адресной программой капремонта многоквартирных домов жители Подмосковья могут на интерактивной карте Фонда капремонта.