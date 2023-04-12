Подмосковье 12 апреля 2023, 15:58 Более 250 недостроев привели в порядок или снесли в Подмосковье с начала года Фото: Мособлархитектура / Мособлархитектура

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Работа по ликвидации недостроев и самостроев продолжается в Подмосковье. За первый квартал 2023 года в городах привели в порядок или снесли 251 такой объект — об этом сообщили в Мособлархитектуре.

«В первом квартале 163 объекта было достроено и приведено в соответствие требованиям, еще 88 зданий снесено. В приоритете именно достраивание», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

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Лидерами по борьбе с недостроями и самостроями в начале 2023 года стали городские округа Ступино (24 объекта), Одинцовский и Раменский (по 13 объектов), Сергиево-Посадский, Домодедово и Дмитров (по 10 объектов). В планах региона еще 3,2 тысячи объектов, по которым мы продолжаются необходимые работы для устранения.

Важно, что жители Подмосковья тоже принимают активное участие в решении вопроса с недостроями. Они сообщают о проблемных постройках на портале «Добродел», где есть специальный раздел. С помощью активистов дополнительно было выявлено почти 1200 зданий.

Места отдыха вокруг Первого озера в Звездном Городке преобразятся в 2023 году. Жители ждут благоустройства и активно озвучивают свои пожелания, отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.