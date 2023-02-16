Подмосковье 16 февраля 2023, 17:13 Более 250 миллионов рублей поступило в бюджет Подмосковья по отсроченным платежам с 2020 года

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В 2020 году государство предложило арендаторам муниципальной и государственной недвижимости перенести арендные платежи. На сегодняшний день из отсроченных 360 миллионов рублей представители бизнеса вернули в бюджеты Подмосковья и муниципальных образований более 250 миллионов рублей.

«За участки неразграниченной собственности в областной бюджет поступило порядка 156 миллионов рублей, за аренду муниципальной земли и имущества более 84 миллионов рублей, за областную недвижимость — более 10 миллионов рублей», — сообщила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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Отмечается, что наибольшие суммы арендных платежей выплатили бизнесмены из Балашихи, Щелкова, Люберец, Одинцова и Электростали.

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