23 марта 2023, 01:28
Более 250 лучших учителей Подмосковья обменялись опытом в Пушкино
В школе № 11 в Пушкино состоялся XIX слет участников регионального конкурса «Учитель года Подмосковья». Более 250 лучших педагогов Московской области собрались, чтобы обменяться опытом.
В течение двух дней преподаватели проводили открытые уроки, мастер-классы для учащихся и делились профессиональными знаниями.
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Наталья Васина работает учителем начальных классов в школе № 11 в Пушкино. Она преподает всего полтора года, за которые успела продемонстрировать свой профессионализм в конкурсе «Педагог года — 2023». Женщина заняла первое место в номинации «Учитель года — дебют».
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«Это мероприятие объединяет педагогов, которые стремятся к постоянному развитию. Для каждого участника это отличная возможность познакомиться с коллегами из других городов Подмосковья, поделиться опытом и узнать много нового в сфере образовательных процессов», — сообщила Васина.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что строительная готовность новой школы в поселке Тучково достигла 90%. Объект возводят на месте старого корпуса, который пришлось снести из-за аварийности.
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