Более 250 иностранцев задержали в Подмосковье в ходе рейда по нелегальным хостелам

Проверку нелегальных хостелов и квартир с массовым незаконным проживанием мигрантов провели в Раменском городском округе, а также Долгопрудном и Мытищах. В ходе рейда сотрудники полиции задержали трех россиян, находящихся в федеральном розыске, а также 275 иностранцев.

Провести проверку места жительства иностранцев просили местные жители. Ранее в Мытищах произошла массовая драка со стрельбой, в Раменском задержали приезжего из другой страны, который напал на полицейского с лопатой, а в Долгопрудном жители давно жалуются на владелицу квартиры, которая нарушает судебные решения и сдает комнаты.

Всего сотрудники правоохранительных органов и представители главного управления региональной безопасности Московской области проверили 12 квартир и 26 хостелов, из которых только три оказались работающими легально. Во всех помещениях проживали 2,7 тысячи человек, из которых 450 — это приезжие жители из других стран.

За нарушение миграционного законодательства административные дела завели в отношении 275 иностранцев, 23 из которых выдворили из России.

В отношении собственников хостелов завели 85 административных расследований за то, что они не поставили своих жильцов на миграционный учет. Проводятся шесть проверок по фактам организации незаконной миграции.

Заместитель председателя правительства Московской области — руководитель главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев заявил, что администрации городских округов организуют проверки по соблюдениям земельного, жилищного и градостроительного законодательства владельцами недвижимости, где живут мигранты.

«Большинство проверенных строений были возведены без разрешительной документации, что в первую очередь опасно для жизни проживающих», — пояснил Каратаев. Он подчеркнул, что такие проверки мест жительства иностранцев продолжатся по всему региону.

Поручение главам городских округов проверить и закрыть нелегальные хостелы дал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что к рейдам надо подключить полицию. Особое внимание губернатор поручил уделить тем жилым объектам, на которые поступают жалобы от жителей.