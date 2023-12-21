Подмосковье 21 декабря 2023, 14:19 Более 250 елочных базаров открыли в Подмосковье Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Обязательным условием продажи деревьев на официальных елочных базарах является наличие сертификата, выданного Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору. В Подмосковье открыто уже более 250 таких точек, которые будут работать и в начале января.

Пресс-служба Минсельхозпрод МО Пресс-служба Минсельхозпрод МО Пресс-служба Минсельхозпрод МО Пресс-служба Минсельхозпрод МО Пресс-служба Минсельхозпрод МО

«Ассортимент елочных базаров включает в себя ели, сосны и пихты из Пензенской, Рязанской и Кировской областей. Утилизовать деревья можно в специализированных пунктах приема — такие пункты в будущем будут обозначены на соответствующей карте. Также деревья можно сдать в зоопарк в качестве корма для животных», — рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Кирилл Григорьев.

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У законного елочного базара есть разрешение на торговлю, выданное администрацией городского округа. Найти ближайший пункт продажи елочек можно по ссылке.

Свыше 10 тысяч культурно-массовых мероприятий пройдет в Подмосковье этой зимой. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области ожидают около пяти миллионов гостей на праздники. Для них подготовят лыжные трассы, ледовые спектакли, мастер-классы и другие активности.

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