Подмосковье 06 мая 2023, 16:34 Более 250 деревьев высадили на территории музейно-храмового комплекса ВС РФ Минобороны в Одинцове

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В Музейно-храмовом комплексе ВС РФ Минобороны в Одинцове состоялась акция «Сад Победы». Ее посвятили Дню Победы. На территории комплекса высадили более 250 саженцев яблонь.

Деревья сажают по всей стране в память о защитниках Отечества, отдавших свои жизнь в различные эпохи существования российского государства. В акции поучаствовали представители правительства Московской области, военнослужащие и юнармейцы.

Присутствующих поприветствовали замначальника комплекса Юлия Скупова, замминистра информационных и социальных коммуникаций региона Ольга Гребенщикова, заместитель префекта Центрального административного округа Москвы Лариса Тиунова и идейный вдохновитель проекта «Жены Героев» Юлия Кондрашова.

Одноименная выставка открылась на Аллее союзников Музейно-храмового комплекса ВС РФ. На ней представили фотографии женщин Московской области, чьи мужья в данный момент проходят службу в зоне СВО.

Каждую фотографию снабдили QR-кодом, просканировав который на экране телефона можно увидеть видеоролик с обращением женщины на снимке. Всего установили 16 щитов с 64 фотографиями. В проекте поучаствовали более 150 женщин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал жителей поучаствовать в посадке деревьев в память о погибших родных и близких в годы Великой Отечественной войны. Акцию проведут 13 мая.

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