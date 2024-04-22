Подмосковье 22 апреля 2024, 22:03 Более 250 человек участвовали в акции «Библионочь» в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Ежегодная акция «Библионочь» прошла в библиотеках городского округа Химки. Для всех желающих провели мастер-классы, экскурсии, встречи с писателями, книжные выставки, марафоны по семейному чтению, фотосессии и многое другое.

Библио-холл провел мастер-классы по созданию каллиграфической закладки и книжки-малышки, марафоны по семейному чтению, театр теней и концертные номера. Вместе с тем гости участвовали в беспроигрышной литературной лотерее.

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Вместе с тем в Умной библиотеке на улице Калинина презентовали книгу Евгении Асеевой «Азбука семьи и дружбы». Автор рассказывала о роли семейных ценностей в жизни каждого человека. Еще для зрителей показали постановку театра теней по испанской сказке «Легенда о кукурузе». Кроме того, в библиотеке прошла лекция «Счастливая семья. Миф или реальность» под эгидой дипломированного психолога, психоаналитика и международного коуча Алены Одинцовой.

Городская библиотека № 4 провела мероприятия, посвященные Году семьи. Гости поучаствовали в игровых, музыкальных и литературных конкурсах, а также вместе читали произведения о семейных ценностях.

Акция «Библионочь» в Химках прошла в 13-й раз. Тема мероприятия в этом году — «Читаем всей семьей».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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