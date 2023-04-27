Подмосковье 27 апреля 2023, 16:46 Более 250 человек приняли участие в земельных торгах в Подмосковье за неделю Участок ИЖС в д. Исаково / Комитет по конкурентной политике Московской области

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За неделю в Подмосковье состоялось 85 аукционов по земельно-имущественным торгам. Всего в них приняли участие 256 человек. Об этом сообщили в Комитете по конкурентной политике Московской области.

На прошлой неделе стартовая цена лота из Истры увеличилась в 13 раз. В округе на торги выставили участок ИЖС для строительства частного дома. Площадь территории составляет 10 соток. Стартовая цена составила 700 тысяч рублей в год, однако итоговый размер годовой аренды составил более девяти миллионов. В аукционе приняли участие 15 человек.

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Подробнее ознакомиться с объектами, выставленными на торги, можно на портале ЕАСУЗ.

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