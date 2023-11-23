23 ноября 2023, 12:58
Более 250 человек приняли участие в земельных торгах Подмосковья на прошлой неделе
Более 250 человек приняли участие в 76 аукционах по земельно-имущественным торгам на прошлой неделе в Московской области. Все участки расположены неподалеку от Москвы и являются привлекательными вариантами для строительства жилья.
С 13 по 17 ноября самым дорогим лотом стал участок в аренду в Лобне. Его площадь составляет 10 соток, а расположен он всего в восьми километрах от центра города. Он ушел с молотка за рекордную цену — более 21 миллиона рублей в год.
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За участок боролись семь претендентов, которые в ходе торгов подняли стартовую цену более чем в 20 раз. Начальная стоимость лота составляла один миллион рублей.
Отметим, что земельные участки, расположенные в непосредственной близости от столицы, пользуются большой популярностью.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом.
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Аукционы
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