Более 2,5 тысячи жителей Подмосковья выкупили землю возле озер и водохранилищ

С начала действия закона, подписанного президентом России Владимиром Путиным, в Подмосковье 2,5 тысячи жителей выкупили земельные участки во втором поясе и стали собственниками. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

«За прошедший период в Подмосковье 2,5 тысячи жителей выкупили землю во втором поясе и стали полноправными собственниками. Всего таких собственников у нас в Московской области порядка 150 тысяч. В основном это владельцы индивидуальных жилых домов. Таким образом, изменения в законодательстве позволят тысячам жителей оформить право собственности на земельный участок и свободно распоряжаться своим имуществом», — рассказала Анна Кротова.

Второй пояс зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения — это территория, на которой можно приобретать земельные участки, в том числе для строительства. Но важно помнить, что на их использование накладываются некоторые ограничения, которые связаны с защитой водоемов.

Выкупить землю во втором поясе могут владельцы тех зданий, которые в нем расположены, в случае, если постройка зарегистрирована. Дальше может быть несколько вариантов действий — в зависимости от образования земельного участка.

Если земельный участок перед домом уже образован, достаточно просто обратиться на региональный портал госуслуг. Если участок еще не образован, сначала нужно подготовить его схему и получить предварительное согласование. Также через портал госуслуг можно решить вопрос о перераспределении земельного участка.