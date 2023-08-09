Подмосковье 09 августа 2023, 17:30 Более 2,5 тысячи жителей Подмосковья прошли обучение по востребованным специальностям с начала года Unsplash

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С начала года по национальному проекту «Демография» обучение по востребованным специальностям прошли 2681 житель Подмосковья, отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Еще 2251 человек продолжают получать профессиональные знания.

В Московской области в рамках программы «Социальная защита населения Московской области» проводят мероприятия по содействию занятости. По словам спикера регионального парламента, на эти цели выделили из бюджета около 840 миллионов рублей.

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«В первом полугодии более 41 тысячи человек прошли профориентацию для выбора сферы деятельности. Более 11 тысяч человек были трудоустроены для временной занятости и общественных работ. Еще 12,8 тысячи граждан приняли участие в профилировании», — подчеркнул Брынцалов.

Сегодня в Подмосковье уровень регистрируемой безработицы составляет 0,31%, по России этот показатель равен 0,7%. Всего на учете в службе занятости состоят 12,9 тысячи жителей региона. Работодатели Московской области заявили потребность в 40,1 тысячи работников по профильным специальностям.

Очное обучение проходит на базе образовательных организаций, в некоторых программах можно получать квалификацию дистанционно. Для участия в проекте необходимо подать заявку на портале «Работа России».

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