Более 2,5 тысячи жителей Подмосковья оформили справки о пособиях онлайн

Больше 2,5 тысячи жителей Подмосковья оформили справки о получении социальных пособий в онлайн-формате. Сделать это можно на региональном портале госуслуг. Таким образом, больше не нужно тратить время на обращение в уполномоченные органы, заказ справки проходит гораздо быстрее.

«Услуга была запущена в апреле этого года, и уже более 2,5 тысячи жителей нашего региона воспользовались ей. Благодаря переводу услуги в электронный вид больше не надо тратить время на обращение в территориальный отдел социальной защиты», — сообщила министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Можно получить данные обо всех видах поддержки, которые назначаются государством. Заявление подается сразу на несколько видов справок: о получении или неполучении пособий, компенсаций и других мер соцподдержки, а также о размере выплаченной компенсации за произведенные жилищно-коммунальные расходы. Сделать это очень просто: нужно заполнить онлайн-форму заявления, и справка придет в личный кабинет на портале госуслуг в течение одного рабочего дня.

Услуга «Выдача справок о назначенных мерах социальной поддержки» доступна на портале госуслуг Московской области в разделе «Гражданам» — «Соцподдержка». За выплатой пособий в Московской области следит лично губернатор региона Андрей Воробьев.