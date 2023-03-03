Подмосковье 03 марта 2023, 18:56 Более 2,5 тысячи сотрудников предприятий Подмосковья повысили квалификацию на курсах топ-менеджеров в 2022 году

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В прошлом году свыше 2,5 тысячи управленцев подмосковных предприятий повысили свою квалификацию на курсах топ-менеджмента «Лидеры производительности». Это помогло специалистам оптимизировать работу в своих компаниях. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства экономики и финансов Московской области.

Курсы провели в рамках президентского проекта «Производительность труда». Сотрудники предприятий обучились новым компетенциям. Знания помогли им увеличить производительность компаний и вывести предприятия на новый уровень.

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Повышение квалификации в рамках программы проводят с 2018 года. Менеджеров обучают главным инструментам управления — стратегии, маркетингу, производству и кадрам.

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Министр экономики и финансов Подмосковья Наталия Масленкина отметила, что сегодня предприятиям важно следить за новыми тенденциями.

«В рамках программы „Лидеры производительности“ руководителям дают важную структурированную информацию, которая экономит их время и помогает, используя лучшие практики, повысить производственные показатели предприятия», — заключила Наталия Масленкина.

Лекторы ведущих вузов России ведут теоретические и практические занятия, разбирают реальные примеры.

Технопарк «Импульс» из Домодедова работает с 1995 года. Его сотрудники прошли курсы лидеров, что помогло им проработать интересующие их кейсы по повышению производительности труда на предприятии.

«Раньше мы пользовались устаревшей системой CRM, которая автоматизировала ряд процессов, но не давала глубокой аналитики. Планы модернизировать систему были, но не было четкого понимания, как сегментировать данные», — отметила руководитель отдела продаж технопарка «Импульс» Надежда Строколист.

Она подчеркнула, что курсы «Лидеры производительности» дали понимание, как наладить прозрачную систему по эффективному взаимодействию с клиентами. По словам Строколист, за первые полгода программа уже помогла повысить продажи на 15%.

Кондитерская фабрика «Победа» тоже поделилась успехами. Благодаря курсам предприятие запустило систему адаптации и наставничества в работе с сотрудниками.

«В рамках этого направления был создан пул наставников, которых обучили по системе TWI (обучение персонала на рабочем месте, без отрыва от производства), разработаны СОПЫ (стандартные операционные процедуры), по которым наставники будут обучать новичков, и создана мотивационная среда для развития системы наставничества», — пояснила директор по персоналу кондитерской фабрики «Победа» Лейла Бабаева.

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