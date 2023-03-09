Подмосковье 09 марта 2023, 14:33 Более 2,5 тысячи сертификатов на материнский капитал реализовали в Подмосковье с начала года

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Подмосковные семьи реализовали уже 2 638 сертификатов на материнский капитал с начала года. Об этом рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Более половины семей направили сертификат на получение ежегодной выплаты по 50 тысяч рублей. Заявление можно подать на региональном портале госуслуг.

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За все время в Подмосковье около 116 тысяч семей реализовали региональный материнский капитал, при этом около 50% семей направили его на улучшение жилищных условий и ежегодную выплату.

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил супружескую пару из Люберец с рождением 13-го ребенка. Он пожелал младенцу крепкого здоровья, а его матери — скорейшего восстановления.