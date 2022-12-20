Подмосковье 20 декабря 2022, 16:12 Более 2,5 тысячи многодетных семей получили земельные участки в Подмосковье с начала года

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Бесплатные земельные наделы для строительства дома получили более 2,5 тысячи многодетных семей из Подмосковья. Годовой план предоставления участков перевыполнили на четверть.

Как сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области, землю получили семьи с тремя и более детьми в 50 городских округах.

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«Мы планировали в этом году обеспечить участками две тысячи семей, но смогли значительно перевыполнить этот план. Земельные участки общей площадью больше 1100 гектаров уже переданы многодетным родителям, и они могут приступать к строительству», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

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Городским округам, в которых существует нехватка земель, помогли решить этот вопрос. Из областной собственности в собственность муниципалитетов передали 87,6 гектара для 700 семей.

«В этом году наибольшее количество многодетных обеспечили участками в Электростали (210 семей), Домодедове (206 семей) и Ленинском округе (176 семей). Если же говорить в целом, то результат этого года хороший. Он получен в том числе благодаря активной межведомственной работе», — добавила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

За 11 лет с момента вступления в силу закона землю получили уже более 33 тысяч многодетных семей Московской.

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