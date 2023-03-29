Подмосковье 29 марта 2023, 16:39 Более 2,5 тысячи ям устранили в Подольске с начала года

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В Подольске выполнят ямочный ремонт на 29 дорогах местного и регионального значения в 2023 году. С текущего года в округе устранили уже 2607 ям, сообщил замглавы администрации Михаил Степанов.

«В текущем году дорожное полотно реконструируют на площади более 22 тысяч квадратных метров. Причем на муниципальной сети — около 17 тысяч, а на региональной — не менее 6 тысяч квадратных метров», — сказал Михаил Степанов.

Он уточнил, что больше всего ям устраняют в Центральном и Залинейном микрорайонах. Работы по ямочному ремонту провели уже более чем на 50 участках автодорог.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил разобраться с лужами на дорогах, прежде чем проводить ямочный ремонт.

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