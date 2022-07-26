Более 2,5 тысячи иностранцев получили помощь с адаптацией в Подмосковье на семинарах

Заключительный семинар по проблемам социальной адаптации для иностранцев прошел в Клину. Всего провели 10 обучающих встреч. За пять лет работы занятия посетили более 2500 человек.

Министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковье Екатерина Швелидзе рассказала, что встречи проводят для иностранных граждан. Которые прибыли в Россию. Они помогают им приспособиться к новым культурным и социальным условиям, влиться в общество и справиться со стрессом.

«Помимо этого, на семинарах дают прикладные знания по законодательству, оформлению и получению важных документов», — отметила она.

Спикерами на встречах становятся эксперты по трудовому законодательству, медицинскому страхованию, а также учителя русского языка и литературы. В этом году впервые одной из тем стало противодействие экстремизму. Мигрантам рассказали об ответственности за агитацию населения в криминальную среду.

Участников больше всего интересовали вопросы по получению гражданства, оформлению детей в школы и медицинские услуги.

Ранее губернатора Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье не планирует отказываться от трудовых мигрантов.