Подмосковье 13 сентября 2023, 18:17 Более 2,5 тысячи гибких газовых подводок заменили в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Сотрудники Госжилинспекции проводят рейды газовой безопасности «Гибкая подводка». За время проверок специалисты заменили в Мытищах более 2,5 тысячи шлангов в квартирах.

Среди адресов, которые посетили инспекторы, были 400, куда долгое время не было доступа для планового техобслуживания оборудования.

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«Каждая замена подводки — это предупреждение рисков утечки газа и связанных с этим трагических последствий. Оценить безопасность эксплуатации оборудования могут только специалисты, поэтому, получив уведомление о предстоящем визите газовых служб, найдите возможность предоставить доступ и провести техобслуживание своего оборудования», — подчеркнула руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что около 50 тысяч жителей Подмосковья посетили мобильные офисы соцгазификации.

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