Более 2,5 тысячи человек стали студентами подмосковных медколледжей в этом году

В Подмосковье завершилась приемная кампания в средние профессиональные учебные заведения. В новом учебном году к занятиям в областных медицинских колледжах приступили 2,5 тысячи студентов. Об этом рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

«Для нас очень важен кадровый вопрос, и в этом году мы увидели повышенный интерес к нашим колледжам. По некоторым специальностям — лечебному и сестринскому делу — конкурс вырос в два раза по сравнению с прошлым годом и превысил 5 человек на место», — сказала Светлана Стригункова.

В Подмосковье работают пять областных медицинских колледжей, осуществляющих подготовку средних медицинских специалистов по направлениям: сестринское, лечебное, акушерское дело, лабораторная диагностика, фармация и другим.