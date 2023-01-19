Подмосковье 19 января 2023, 13:58 Более 2,5 тысячи человек расселят из аварийного жилья в Подмосковье в 2023 году

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Вопрос переселения жителей Подмосковья из аварийного жилья подняли на совещании министерства строительного комплекса Московской области. В мероприятии приняли участие сотрудники администраций Красногорска, Шатуры, Сергиево-Посадского округа, а также представители застройщиков.

В рамках совещания обсудили проектирование и строительство МКД в Подмосковье для расселения жителей аварийного фонда, признанного таковым до 2017 года. На данном этапе в Московской области строится жилье для переселенцев в рамках единых контрактов. Предполагается, что этот этап реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» будет реализован досрочно, до конца 2023 года.

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Всего до конца текущего года в Красногорске, Шатуре и Сергиевом Посаде планируется переселить 2,6 тысячи человек из 1,2 тысячи аварийных помещений.

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