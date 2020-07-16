Более 2,5 тысячи бутылок с йогуртом предоставят участникам фестиваля трейлраннинга

«На этот международный забег собираются тысячи спортсменов и любителей бега. Один из лучших наших холдингов „Братья Чебурашкины“ предоставит участникам фестиваля возможность подкрепиться натуральными молочными продуктами. Более 2,5 тысячи бутылок с полезным и питательным питьевым йогуртом будут раздавать всем, кто пожелает восстановить силы после забега», — сказал Андрей Разин.

Агропромышленный холдинг «Братья Чебурашкины» — это четыре современные фермы в Дмитровском и Сергиево-Посадском округах на более чем 4,3 тысячи коров, а также современный завод по переработке сырого молока до 100 тонн в сутки.

«Это не первый проект помощи, который реализует хозяйство. Продуктовую поддержку „Братья Чебурашкины“ регулярно оказывают хосписам и, в частности, врачам, как региона, так и столицы в период пандемии коронавируса, а также пожилым людям и многодетным семьям», — добавил Андрей Разин.

Марафон будет проходить в Суздале 18–19 июля. В нем планируют принять участие порядка 4 тысяч любителей забега по бездорожью. В рамках соревнований введен ряд ограничений в связи с эпидемиологической обстановкой и будут приняты все меры предосторожности и безопасности участников.