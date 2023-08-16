Подмосковье 16 августа 2023, 14:55 Более 2,5 тысячи абитуриентов подали документы на поступление в колледж «Московия» с июня Пресс-служба министерства образования Московской области

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Профессиональный колледж «Московия» подвел итоги приемной кампании на 2023-2024 учебный год. С конца июня документы на поступление в учреждение подали 2548 абитуриентов.

Как сообщили в Министерстве образования Подмосковья, в этом году колледж предоставил 765 бюджетных мест, еще 350 студентов примут на платной основе. Набор проводили по 16 направлениям, самым популярными оказались «Организации перевозок и управления на транспорте», «Информационные системы и программирование», «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог» и «Сервис на транспорте».

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Также в ведомстве добавили, что по федеральному проекту «Профессионалитет» абитуриентов набирали на специальность «Защита в чрезвычайных ситуациях» и профессию сварщика. Средний проходной балл на бюджетные места варьировался от 3,66 до 4,14.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил учащихся физтех-лицея имени Капицы с победой на Международной физической олимпиаде школьников в Токио.

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