Подмосковье 24 марта 2023, 15:45 Более 25 тысяч зрителей посетили матчи проекта «Выходи во двор» в Подмосковье

Читать 360tv в

Более 25 тысяч человек посмотрели матчи проекта «Выходи во двор», который прошел этой зимой в Московской области. В турнире участвовали любители и звездная команда «Легенды хоккея», сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.

В этом сезоне в рамках проекта состоялось 10 игр.

Реклама

«Каждые выходные в течение сезона спортсмены с мировым именем посещают разные города Подмосковья и играют на дворовых площадках с любительскими командами», — пояснил министр физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов.

Реклама

В составе «Легенд хоккея» играли Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, Александр Якушев, Алексей Касатонов, Алексей Жамнов, Виталий Прохоров, Андрей Коваленко, Сергей Соин и Сергей Коньков.

В сборную также вошли блогеры и футболисты: Роман Широков, Ярослав Кузьмичев (YARKUZYA), Илья Винокуров (IVHOCKEY), Константин Рякин (ЕВГЕНИЧ), Алексей Епифанов (EPIFELLO), Роман Лапин (RITA), Артур Латыпов (GENNADICH) и Александр Кособоков.

Игры прошли в девяти городских округах Подмосковья. Самым посещаемым стал матч в Балашихе. Там команда «Легенды хоккея» сыграла со сборной военнослужащих ОДОН имени Дзержинского. На трибунах за состязанием следили более 5,5 тысячи зрителей. Матч также стал самым результативным, так как закончился со счетом 11:11.

В Истре любители впервые за все время существования проекта обыграли звезд. За три месяца матчей хоккеисты забросили 125 шайб, из них 69 забили профессионалы, а остальные — любители.

Среди болельщиков разыграли более 70 клюшек, 30 спортивных шапок и 30 хоккейных джерси с памятными подписями «Легенд». Одним из самых ценных и желанных трофеев были шайбы с автографами звезд хоккея. Их за сезон раздали более пяти тысяч штук.

Самым маленьким участником хоккейного матча стал четырехлетний Сергей Голубенко из Истры.

Минимальная температура воздуха, зафиксированная во время матча, составила -15 градусов, а максимальная была выше нуля на пять градусов.

Проект «Выходи во двор» стартовал по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».