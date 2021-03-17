Более 25 тысяч тонн овощей собрали в подмосковных теплицах с начала года

Валовой сбор овощей в теплицах Московской области увеличился на 24% относительно того же периода прошлого года. С начала года в тепличных хозяйствах Подмосковья вырастили и собрали 25,1 тысячи тонн овощей защищенного грунта.

Огурцов в сельхозпредприятиях собрали порядка 16,3 тысячи тонн, томатов — более 8,5 тысячи тонн и порядка 327 тонн перца, баклажанов и других овощей, сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

«Средняя отпускная цена производителя за один килограмм огурцов на сегодняшний день составляет порядка 148 рублей. Томаты стоят немного дороже — в среднем 164 рубля за килограмм», — добавил Воскресенский.

Лидирует по сбору овощей сельскохозяйственное предприятие «Агрокультура Групп» городского округа Кашира. На втором месте идут «Луховицкие овощи». Тройку лидеров замыкает теплица Электростали «Иванисово».

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