30 мая 2022, 16:13
Более 25 тысяч школьников написали ЕГЭ по русскому языку в Подмосковье
30 мая в Московской области прошел первый день сдачи единого государственного экзамена по русскому языку.
В нем приняли участие свыше 25 тысяч школьников региона. Об этом сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
Вице-губернатор отметила, что 286 пунктов были задействованы для проведения экзамена.
«Все пункты оборудованы по стандарту, в них присутствовали 738 общественных наблюдателей. Дополнительно за ходом проведения экзамена следили 459 онлайн — наблюдателей. Экзамен прошел штатно, без нарушений. Уже завтра еще свыше 10,5 тысяч выпускников будут сдавать русский язык во второй день. Желаю удачи», — рассказала Каклюгина.
Результаты экзамена станут известны не позднее 17 июня.