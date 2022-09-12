Более 25 тысяч сеянцев ели и сосны высадили в Подмосковье в рамках экоакции | 360°

Подмосковье 12 сентября 2022, 18:35 Поделиться Telegram

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Viber Более 25 тысяч сеянцев ели и сосны высадили в Подмосковье в рамках экоакции

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В лесах Подмосковья высадили более 25 тысяч сеянцев деревьев. Посадки провели в рамках акции «Наш лес. Посади свое дерево».

С 9 по 30 сентября 2022 года в Подмосковье проходит традиционная экологическая акция «Наш лес. Посади свое дерево», которая является частью Всероссийской акции «Сохраним лес».

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«За первые три дня акции на землях лесного фонда высажено более 25 тысяч сеянцев ели и сосны на площади 14,3 гектара», — рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Посадки провели в четырех лесничествах — Талдомском, Ногинском, Орехово-Зуевском и лесничестве Русский лес.

«Всю эту неделю в муниципалитетах будет проходить озеленение территорий. Но больше всего площадок для посадки деревьев запланировано на 17 сентября. На землях лесного фонда подготовлено 15 площадок, более 270 — в городских округах! Выбирайте удобную для себя и приходите с семьей, с друзьями и коллегами, чтобы посадить свое дерево!», — обратился к жителям Подмосковья председатель комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.

Желающим принять участие в акции на площадках будет предоставлен весь посадочный инвентарь — перчатки, ведра, лопаты и мечи Колесова. Тем, кто еще не принимал участие в подобных работах, специалисты готовы рассказать и показать, как правильно сажать деревья.

Узнать подробности об акции и о том, как к ней присоединиться, можно на портале rgis.mosreg.ru в разделе комитета лесного хозяйства Московской области.

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