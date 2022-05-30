Более 25 тысяч нарушителей правил парковки в Подмосковье выявил «Народный инспектор»

Активные пользователи мобильного приложения «Народный инспектор» в Подмосковье с начала года зафиксировали 25153 случая нарушения правил парковки.

В местах, предназначенных для зеленых насаждений, было обнаружено 19365 автомобилей, на детских игровых и спортивных площадках 179 машин. Препятствовали проезду спецтехники к контейнерным площадкам 5609 автомобилей.

В результате проверок было назначено более 2000 штрафов на общую сумму около шести миллионов рублей. Об этом сообщила руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

«Все нарушения устранены, и, надеемся, что такая внушительная статистика нарушений и штрафов поможет всем желающим припарковаться в неположенном месте, помнить также о комфорте и других жителей», — отметила Аипова.

Каждый неравнодушный житель может стать «народным инспектором» и поддерживать порядок в своем дворе. Для участия в программе, нужно скачать мобильное приложение «Добродел». В подразделе «Народный инспектор» сделать короткую видеозапись по темам: размещение транспорта на зеленых насаждениях, на детских и контейнерных площадках или сброс мусора из автотранспорта.