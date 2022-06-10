Более 25 тысяч льготников Подмосковья отдохнут в санаториях России

В Подмосковье больше 25 тысяч льготников смогут поправить свое здоровье на курортах Крыма и Краснодарского края. Если есть медицинские показания, людям предоставляют путевки. Об этом рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

«Более 25 тысяч льготников Подмосковья поправят свое здоровье на курортах Крыма и Краснодарского края, в санаториях Минеральных Вод, а также средней полосы России. Путевка в санаторий предоставляется по медицинским показаниям», — рассказала Ирина Каклюгина.

По ее словам, в Московской области смогли полностью автоматизировать процесс получения этой услуги. Бесплатные путевки выдаются льготникам регионального и федерального уровней. Например, инвалидам, пенсионерам и ветеранам труда.

Оставить заявление можно на сайте государственных услуг Московской области. Длительность отдыха может составить от 18 до 24 дней, в зависимости от назначений медиков. Кроме отдыха для льготных категорий, активно развиваются и детские летние лагеря. В этом году в Подмосковье их откроется сразу 114. Только в первую летнюю смену смогут отдохнуть 25 тысяч детей. Организована работа также и школьных лагерей, в Московской области их порядка тысячи.

Ранее, 8 июня, в России отметили День социального работника. Уже 20 тысяч человек посвятили себя этой сфере в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев поздравил их, поблагодарив за то, что они дарят внимание и заботу нуждающимся людям. Он вручил награды отличившимся сотрудникам.