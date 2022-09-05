Подмосковье 05 сентября 2022, 20:41 Поделиться Telegram

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Viber Более 25 тысяч гектаров земель Подмосковья ввели в эксплуатацию за лето

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Подмосковье выполнило минимальный план по вводу земель в оборот в нынешнем сезоне. С начала сезона введено в оборот более 25 тысяч гектаров земель.

За прошедшую неделю в регионе было введено в оборот более двух тысяч гектар земель. Всего с начала сезона было введено 25,272 гектара. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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До конца 2022 года подмосковные аграрии планируют ввести в оборот еще более 15 тысяч гектаров земель. В дальнейшем эти земли будут использовать для посадки овощей, зерновых и зернобобовых культур.

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Кроме того, продолжается работа в рамках программы «Подмосковные 10 гектаров». Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области приняло 16 заявок по этой программе на общую площадь 715 гектаров. Это почти 67% всех площадей проекта.

За неделю с 29 августа по 3 сентября было заключено три договора безвозмездного пользования на общую площадь 103 гектара.

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