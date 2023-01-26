Подмосковье 26 января 2023, 10:41 Свыше 2,5 тысячи жителей Подмосковья прошли школу приемных родителей за год

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Школу приемных родителей прошли свыше 2,5 тысячи жителей Подмосковья в 2022 году. Об этом сообщила глава Минсоцразвития региона Людмила Болатаева.

Занятия в школе приемных родителей рассчитаны на 80 часов. На уроках дают базовые знания по психологии, педагогике, медицине, а также дают юридические советы по защите прав и интересов ребенка.

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«На сегодняшний день в реестре приемных родителей 300 неравнодушных жителей, готовых принять ребенка в семью», — добавила глава министерства.

Школа работает в Подмосковье с 2008 года. Сейчас она насчитывает 81 учреждение.

Ранее губернатор встретился со школьниками, чьи отцы отправились в зону СВО. Во время разговора ученица восьмого класса Яна рассказала Андрею Воробьеву о письмах детей, которые получал ее папа.

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