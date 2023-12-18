18 декабря 2023, 14:34
Более 25 тысяч человек посетили новогодний праздник в парках Подмосковья 16 декабря
Праздник «Морозные традиции» прошел в парках Подмосковья 16 декабря. Его посетили свыше 25 тысяч жителей и гостей региона. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.
Гостей ожидала насыщенная развлекательная программа: мастер-класс по изготовлению праздничных елок, игры в хоккей, соревнования, конкурс на лучший костюм, лепка снеговика и многое другое.
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Все желающие смогли посетить новогодний маркет и продегустировать шоколад ручной работы. Для гостей подготовили музыкальные анимационные программы и выступления вокальных коллективов, а также работали резиденция и почта Деда Мороза.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий. Информация об утренниках, спектаклях, мастер-классах, концертах и других представлениях пополняется каждый день.
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