Подмосковье 15 мая 2023, 15:49 Более 25 тысяч человек посетили фестиваль «Город танцует в парках» в Подмосковье за три дня АНО «МосОблПарк»

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В Подмосковье прошел первый областной фестиваль современного танца «Город танцует в парках» под руководством Егора Дружинина. С 12 по 14 мая мероприятие посетили более 25 тысяч человек. Об этом сообщили в министерстве культуры и туризма Московской области.

За три конкурсных дня на фестивале выступили 1125 танцоров. Вместе с Егором Дружининым в жюри вошел победитель шоу «Танцуй» на «Первом канале» Александр Могилев. Концерты состоялись в Дубне, Дмитрове, Егорьевске, Коломне, Кашире, Сергиевом Посаде, Пушкино, Королеве и Мытищах.

Проект «Город танцует в парках» дает возможность выступить на сцене любому танцевальному коллективу Московской области. Возраст участников — от 12 до 35 лет, состав — от двух до 25 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе стартовала подготовка к сезону летнего отдыха.

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