Более 25 тысяч человек посетили Дни открытых дверей в домах культуры Подмосковья | 360°

Подмосковье 29 августа 2023, 16:02 Более 25 тысяч человек посетили Дни открытых дверей в домах культуры Подмосковья Министерство культуры и туризма Московской области

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Единый день открытых дверей провели 26 августа в домах культуры Подмосковья. Для гостей приготовили около тысячи мероприятий, участниками которых стали 25 тысяч человек.

В Министерстве культуры и туризма рассказали, что на Дне открытых дверей почти 13 тысяч человек записались в кружки и студии. Все желающие смогли побывать на мастер-классах, увидеть выступления творческих коллективов, посетить выставки по изобразительному и прикладному творчеству.

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В домах культуры прошли концерты, лекции, кинопоказы, открытые уроки и танцевальные флешмобы.

Гости побывали экскурсиях по всем общедоступным пространствам домов и дворцов культуры, узнали о достижениях учреждений и их истории.

Любители активного отдыха приняли участие в открытых тренировках по различным видам спорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех культурных событиях в регионе.