Подмосковье 17 мая 2023, 10:27 Более 25 тысяч беременных воспользовались телемедициной в Подмосковье с начала года Unsplash

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Онлайн-приемы в поликлиниках Подмосковья позволяют беременным скорректировать лечение, получить консультацию у психолога, пройти подготовку к рождению ребенка и многое другое. Услугами телемедицины с января воспользовались уже более 25 тысяч будущих мам.

Консультации по видеосвязи для будущих мам стали доступны в рамках проекта «Наша женская консультация».

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«Благодаря телемедицине женщина может получать медицинскую помощь в любом удобном для нее месте и экономить время на поход в медучреждение. С начала года услугой воспользовались уже более 25 тысяч пациенток», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о детском госпитале в Красногорске. Его построят в 2024 году, и он станет местом работы лучших медиков региона.