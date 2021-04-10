Более 2,5 тонны мусора собрали на субботнике в лесопарковой зоне «Сосновка» в Подольске

Сегодня в лесопарковой зоне «Сосновка» в Подольске прошел субботник. Горожане очистили более 100 тысяч квадратных метров. С территории убрали 2,5 тонны мусора. Информация об этом появилась в группе «Территориальное управление „Климовск“» в соцсети «ВКонтакте».

В мероприятии также приняли участие сотрудники теруправления в микрорайоне Климовск, ФСК «Заречье», ПЧ-77, АО «Мособлгаз».

«Уважаемые жители, мы все живем в одном городе, одной стране, не нужно засорять наш дом. Лес и реки есть не в каждом городе, нам с вами сильно повезло, нужно хранить природу, соблюдайте чистоту и порядок, это наш дом!» — обратилась администрация к местным жителям.

Источник фото: группа «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте»

Следующий субботник состоится 17 апреля, также планируется уборка лесопарка «Сосновка», слева от ФСК «Заречье».

Глава города Николай Пестов ранее сообщил, что Подольск вошел в рейтинг Минстроя РФ как город с благоприятной средой проживания. В этом рейтинге город оказался на 25-м месте, набрав 195 баллов. Оценка от 181 балла и выше говорит о благоприятной среде.