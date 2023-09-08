08 сентября 2023, 23:07
Более 25 плотин капитально отремонтируют в Подмосковье за пять лет
В Московской области утвердили региональную программу обеспечения безопасности гидротехнических сооружений до 2027 года. Согласно документу, за следующие пять лет в регионе капитально отремонтируют 27 плотин, сообщили в Минэкологии Подмосковья.
«На начало текущего года в Подмосковье насчитывалось 1586 ГТС различных форм собственности. В их числе 89 бесхозяйных, которые являются предметом нашей особой заботы», — рассказал министр Тихон Фирсов.
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По его словам, 82 сооружения все еще не имеют собственника. Если они выйдут из строя, то могут произойти существенные подтопления. По этой причине в программу включили их ремонт.
Министерство каждый год будет обследовать все 1154 плотины в регионе.
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Ремонтные работы
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