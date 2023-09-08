Подмосковье 08 сентября 2023, 23:07 Более 25 плотин капитально отремонтируют в Подмосковье за пять лет Фото Минэкологии МО.

Читать 360tv в

В Московской области утвердили региональную программу обеспечения безопасности гидротехнических сооружений до 2027 года. Согласно документу, за следующие пять лет в регионе капитально отремонтируют 27 плотин, сообщили в Минэкологии Подмосковья.

«На начало текущего года в Подмосковье насчитывалось 1586 ГТС различных форм собственности. В их числе 89 бесхозяйных, которые являются предметом нашей особой заботы», — рассказал министр Тихон Фирсов.

Реклама

По его словам, 82 сооружения все еще не имеют собственника. Если они выйдут из строя, то могут произойти существенные подтопления. По этой причине в программу включили их ремонт.

Министерство каждый год будет обследовать все 1154 плотины в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».