Подмосковье 24 июля 2023, 14:07 Более 2,5 миллиона жителей Подмосковья начали ежедневно пользоваться наземным общественным транспортом Минтранс Подмосковья

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Административно-пассажирская инспекция посчитала ежедневный пассажиропоток наземного общественного транспорта Московской области. Им пользуются более 2,5 миллиона человек, сообщили в Минтрансе региона.

«Подсчет пассажиропотока велся в течение трех дней в две смены и без перерывов на территории самых крупных и плотно заселенных городских округов региона. Был задействован весь инспекторский состав», — уточнили в ведомстве.

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Сейчас в Подмосковье действуют около двух тысяч маршрутов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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