10 марта 2023, 00:30
Более 2,5 миллиона пассажиров воспользовались поездами ЦППК 7 и 8 марта
Порядка 2,71 миллиона пассажиров проехались на поездах Центральной пригородной пассажирской компании. Это произошло в Международный женский день и накануне.
Самым популярным стало Ярославское направление — всего 525,2 тысячи поездок. На втором месте оказалось Казанское — 405,1 тысячи, на третьем — Курское с 342,1 тысячи пассажирами.
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ЦППК и МЖД внесли корректировки в график электропоездов и курсировали по расписанию субботы.
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Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что территории 20 станций на МЦД-3 и МЦД-4 благоустроят в Подмосковье до конца года.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Поезда
8 Марта
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