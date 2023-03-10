Подмосковье 10 марта 2023, 00:30 Более 2,5 миллиона пассажиров воспользовались поездами ЦППК 7 и 8 марта

Читать 360tv в

Порядка 2,71 миллиона пассажиров проехались на поездах Центральной пригородной пассажирской компании. Это произошло в Международный женский день и накануне.

Самым популярным стало Ярославское направление — всего 525,2 тысячи поездок. На втором месте оказалось Казанское — 405,1 тысячи, на третьем — Курское с 342,1 тысячи пассажирами.

Реклама

ЦППК и МЖД внесли корректировки в график электропоездов и курсировали по расписанию субботы.

Реклама

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что территории 20 станций на МЦД-3 и МЦД-4 благоустроят в Подмосковье до конца года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».