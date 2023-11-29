Подмосковье 29 ноября 2023, 11:39 Более 2,5 миллиона человек прошли диспансеризацию и профосмотры в Подмосковье с начала года Пресс-служба Минздрава МО

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Жители Московской области могут пройти бесплатную диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр в своей поликлинике по месту прикрепления. С начала года свое здоровье проверили уже более 2,5 миллиона человек.

По словам первого заместителя председателя правительства Подмосковья Светланы Стригунковой, регулярное медицинское обследование позволяет отслеживать состояние здоровья, своевременно выявлять различные заболевания и получать необходимое лечение.

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С начала этого года диспансеризацию и профосмотры в Подмосковье прошли уже более 2,5 миллиона взрослых жителей. В результате у почти 100 тысяч из них были диагностировали ранее неизвестные патологии. Более чем у двух тысяч человек выявили онкологические заболевания.

Узнать результаты проведенного медицинского обследования жители региона могут дистанционно, через телемедицинскую консультацию. На онлайн-приеме врач прокомментирует итоги диагностики и при необходимости направит пациента на дополнительное углубленное обследование. Тем, кто в течение года прошел полный комплекс исследований первого этапа диспансеризации, направят заключение с результатами.

Чтобы пройти диспансеризацию, необходимо обратиться в медучреждение с паспортом и полисом ОМС. Также записаться на диспансеризацию можно на портале « Здоровье», по номеру телефона 122, в инфомате или через чат-бот в Telegram.

Программа стандартизации медицинских стационаров продолжится в Подмосковье в 2024 году. Глава региона Андрей Воробьев отметил, что обновление больниц позволяет добиваться хороших результатов в сфере здравоохранения.

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